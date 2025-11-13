Dix ans après les attentats du 13 novembre, la France rend hommage aux victimes

Dix ans après les attentats du 13 novembre 2015, la France se recueille en mémoire des 132 victimes et des centaines de blessés de cette nuit tragique. Le président Emmanuel Macron se rend ce jeudi sur les différents lieux des attaques : le Stade de France, les terrasses du 10e et du 11e arrondissement et le Bataclan, avant l’inauguration d’un jardin mémoriel au cœur de Paris, symbole d’un hommage national.

Les cérémonies débutent à 11 h 30 avec un hommage à Manuel Dias, la première victime, tuée près du Stade de France. Emmanuel Macron, accompagné d’Anne Hidalgo et de plusieurs ministres, lira ensuite les plaques commémoratives devant les bars et restaurants endeuillés : Le Carillon, le Petit Cambodge, la Bonne Bière, le Comptoir Voltaire et la Belle Équipe, avant de conclure au Bataclan en fin d’après-midi.

Un peu plus tard, à 18 h, la journée se clôturera par l’inauguration du Jardin du 13 novembre 2015, un lieu de recueillement près de l’Hôtel de Ville. Conçu par Thierry Reboul, déjà en charge de la cérémonie d’ouverture des JO de Paris. L’événement mettra la musique à l’honneur avec un requiem du compositeur Victor Le Masne, en présence de 1 500 invités.

Les associations de victimes, dont "13onze15" et "Life for Paris", appellent à une cérémonie d’unité et de résilience. "Ce sera un acte de résistance", souligne Philippe Duperron, qui a perdu son fils au Bataclan. "Dire aux terroristes qu’ils n’ont pas gagné", insiste Arthur Dénouveaux, président de Life for Paris, qui cessera ses activités après cette commémoration.

Dix ans après, la question de la mémoire demeure. Un Musée-mémorial du terrorisme doit ouvrir à Paris d’ici 2030. Et Salah Abdeslam, seul survivant des commandos, a exprimé son souhait d’engager une démarche de justice restaurative. Pour l’ancien président François Hollande, ces attaques visaient "ce que la France incarne : la liberté, le pluralisme et la vie en commun".

Le 13 novembre 2015, trois commandos affiliés au groupe État islamique avaient frappé la capitale : un match de football au Stade de France, des cafés animés et la salle de concert du Bataclan furent pris pour cibles. Cent trente personnes avaient été tuées, dont 90 dans la mythique salle de spectacle. Deux rescapés ont mis fin à leurs jours depuis.