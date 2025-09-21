Drapeaux palestiniens sur les mairies : "Il faut renoncer à cette idée" (ambassadeur d'Israël en France)

Articles recommandés -

À la veille de la reconnaissance officielle par la France d’un État palestinien, prévue lundi 22 septembre, une polémique éclate autour de l’appel d’Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste. Ce dernier a invité les maires de France à hisser le drapeau palestinien sur les façades des mairies pour saluer cette décision, à l’image des drapeaux israéliens déployés après l’attaque du 7 octobre ou des drapeaux ukrainiens lors de l’invasion russe.

https://x.com/i/web/status/1969800971795505404 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Invité sur BFMTV, Joshua Zarka, ambassadeur d’Israël en France, a vivement réagi à cette initiative et, surtout, à une déclaration d’Olivier Faure sur Rosh Hashanah, le nouvel an juif, qui coïncide cette année avec l’annonce d’Emmanuel Macron.

Selon Faure, « tant que vous penserez que vous ne pouvez fêter le nouvel an juif et l’an 1 d’un État palestinien, vous ne sèmerez que la haine, le désespoir et la mort ».

Pour Joshua Zarka, ces propos sont « inacceptables » et risquent de favoriser l’antisémitisme : « Ce n’est pas seulement les Israéliens, ni un ancien porte-parole de l’armée, qui fêtent Rosh Hashanah, ce sont tous les Juifs de France et du monde. Cette déclaration fait avancer l’antisémitisme au lieu de l’arrêter », a-t-il déclaré.

L’ambassadeur a précisé qu’il ne qualifie pas Olivier Faure lui-même d’antisémite, mais juge que ces mots sont dangereux et offensants. Il a également appelé à renoncer à l’idée d’afficher des drapeaux palestiniens sur les mairies, tout en rappelant que la décision finale revient au ministre de l’Intérieur.