"Ecrire que le gouvernement de Netanyahou massacre les journalistes est une infamie" (Robert Ménard, cofondateur de RSF)

Robert Ménard, maire de Béziers et cofondateur de Reporters sans Frontières, a vivement réagi ce mercredi 28 août, à la demande de RSF et de 59 organisations de suspendre l’accord d’association entre Israël et l'Union européenne, dans Conversations. Il a qualifié d'"infamie" l'accusation selon laquelle le gouvernement de Netanyahou massacrerait des journalistes et soutient qu'Israël est le seul pays de la région à garantir une véritable liberté de la presse.