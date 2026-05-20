Édouard Philippe visé par une enquête pour soupçons de détournement de fonds publics

Un juge d’instruction va enquêter sur Édouard Philippe pour des soupçons de détournement de fonds publics, favoritisme, prise illégale d’intérêt et concussion au Havre, ville dont il est maire, a annoncé ce mardi le Parquet national financier.

L’affaire porte sur la gestion de la Cité numérique du Havre, et plus précisément sur une convention signée en juillet 2020 pour confier l’animation du site à l’association LH French Tech. Cette convention avait notamment été signée par Édouard Philippe, alors président de la communauté urbaine, et par Stéphanie de Bazelaire, adjointe chargée de l’innovation et du numérique, en tant que présidente bénévole de l’association.

LH French Tech, seule candidate après un appel à manifestation d’intérêt, devait recevoir 2,154 millions d’euros de compensation de service public pour mener ses projets.

Les faits présumés avaient été signalés en septembre 2023 par une lanceuse d’alerte, ancienne directrice générale adjointe de la communauté urbaine. Elle dénonçait un possible conflit d’intérêts et une gestion opaque de l’association. Des perquisitions avaient ensuite été menées en avril 2024, avant le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile en juin 2025.

L’entourage d’Édouard Philippe affirme que l’ancien Premier ministre « répondra à toutes les questions que posera la justice », comme il l’a toujours fait « de façon très sereine ».