Elisabeth Borne s'inquiète de la montée de l'antisémitisme et pointe du doigt l'islamo-gauchisme

Invitée du Forum Radio J, l'ancienne Première ministre et actuelle ministre de l'Education Elisabeth Borne a exprimé dimanche sa vive inquiétude face à la montée de l'antisémitisme dans la société française, établissant un lien direct avec l'islamo-gauchisme présent dans les universités.

Elisabeth Borne dresse un constat préoccupant : "La montée d'antisémitisme qu'on constate dans la société depuis le 7 octobre, évidemment que ça m'inquiète." Les chiffres qu'elle avance sont éloquents, avec une augmentation de 8% des incidents antisémites dans les établissements scolaires entre 2024-2025 et l'année précédente. Ce phénomène touche même "les petites classes", révélant l'ampleur du problème.

La ministre salue l'adoption d'une loi pour lutter contre l'antisémitisme à l'université, notant significativement que La France Insoumise ne l'a pas votée. Cette loi prévoit notamment des procédures disciplinaires "plus adaptées" pour sanctionner les dérives.

Elisabeth Borne a établi explicitement un "lien de cause à effet" entre islamo-gauchisme et antisémitisme. "Je pense que ça va avec", déclare-t-elle sans détour, avant de préciser : "L'antisionisme est un des nouveaux visages de l'antisémitisme."

Elle distingue toutefois la critique légitime de la politique israélienne de "remettre en cause l'existence de l'état d'Israël" et d'enchaîner sur "de l'antisémitisme qui concerne les juifs dans notre pays", notamment en considérant les juifs "comme génocidaires" ou "comme défendant la politique de Netanyahou". Les attaques les plus dures visent La France Insoumise. Elisabeth Borne accuse le parti de Jean-Luc Mélenchon de porter "des thèses avec des visées électorales qui sont antisémites".

L'ancienne Première ministre fait également référence aux attaques dont elle a été victime de la part de Mathilde Panot, illustrant selon elle cette dérive antisémite au sein du parti insoumis. Interrogée sur l'existence de l'islamo-gauchisme à l'université, Elisabeth Borne contredit frontalement son ancien ministre Philippe Baptiste qui niait ce phénomène. "Ce courant existe dans la société, donc nécessairement à l'université", affirme-t-elle, définissant précisément ce terme : "Des gens d'extrême-gauche qui considèrent que les musulmans sont une force électorale qui le courtise, en encourageant le communautarisme et en banalisant l'islamisme radical."

Elle pointe du doigt "des personnalités et des partis politiques, notamment LFI, qui portent une idéologie d'extrême gauche, qui instrumentalise l'islam". Cette critique vise particulièrement certains députés insoumis comme Rima Hassan et Antoine Léaumant, accusés de faire "le tour de toutes les universités de France" pour propager ces idéologies.

Face à ces constats, Elisabeth Borne annonce la révision du guide pour lutter contre l'antisémitisme dans les établissements scolaires pour "prendre en compte ces nouvelles formes d'antisémitisme". Elle réaffirme également son plan de lutte contre le racisme incluant la visite annuelle d'un lieu mémoriel pour tous les élèves.