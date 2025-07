Emmanuel et Brigitte Macron poursuivent Candace Owens pour diffamation

Articles recommandés -

Emmanuel et Brigitte Macron ont déposé, ce mercredi, une plainte en diffamation aux États-Unis contre l’influenceuse Candace Owens, qui a répété que la première dame était « en réalité un homme ». Cette plainte de 218 pages, déposée auprès de la Cour supérieure du Delaware, accuse Owens de propager des « récits extravagants, diffamatoires et invraisemblables » via son podcast et les réseaux sociaux, causant un « harcèlement mondial incessant » au couple présidentiel. Le dossier, comprenant 22 chefs d’accusation, inclut des allégations de diffamation, de fausse représentation et d’insinuations malveillantes.

« Le principe ici, c’est la vérité », a déclaré leur avocat, Tom Clare, soulignant qu’Owens a ignoré les demandes répétées de rétractation, préférant « se moquer » des Macron. Le couple, prêt à comparaître en personne lors d’un procès avec jury, réclame des dommages compensatoires et punitifs. Cette action judiciaire, rare pour un chef d’État en exercice, intervient après que des théories conspirationnistes, amplifiées par Owens sur YouTube et X, ont suscité des millions de vues. En France, deux femmes ont été condamnées en 2024 pour des accusations similaires. Cette affaire souligne les défis posés par la désinformation et son impact sur la vie publique.