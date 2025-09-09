Emmanuel Macron affirme que les frappes israéliennes au Qatar "sont inacceptables quel qu'en soit le motif"

Articles recommandés -

Le président français Emmanuel Macron a condamné fermement les frappes israéliennes qui ont visé ce mardi la direction du Hamas à Doha, au Qatar.

Dans un message publié sur X, le chef de l’État a déclaré : « Les frappes israéliennes de ce jour au Qatar sont inacceptables, quel qu’en soit le motif. »

Emmanuel Macron a exprimé sa « solidarité au Qatar et à son émir, Cheikh Tamim Al Thani », tout en mettant en garde contre une extension du conflit au Moyen-Orient : « La guerre ne doit en aucun cas s’étendre dans la région. »

Cette réaction intervient alors que l’attaque israélienne contre plusieurs hauts responsables du Hamas a suscité une vague de condamnations, notamment des pays du Golfe, de la Turquie, de la Jordanie et de l’Autorité palestinienne.

Paris se joint ainsi aux appels visant à éviter une escalade qui pourrait déstabiliser encore davantage la région.