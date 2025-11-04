Emmanuel Macron annonce la libération de Cécile Kohler et Jacques Paris

Il a salué une « immense joie » et une « première étape » avant leur retour en France, tout en remerciant les services diplomatiques pour leur engagement constant.

Les photos de Cécile Kohler et Jacques Paris sur les grilles de l'Assemblée nationale à Paris le 25 mars 2025 BERTRAND GUAY © 2019 AFP

C’est un immense soulagement pour la France. Après trois années de détention en Iran, les Français Cécile Kohler et Jacques Paris ont été libérés de la prison d’Evin, à Téhéran. Le président Emmanuel Macron a annoncé la nouvelle sur le réseau social X, exprimant sa « joie immense » et précisant que les deux ressortissants français sont désormais en route vers l’ambassade de France dans la capitale iranienne.

Le chef de l’État a salué « une première étape » vers leur retour en France, tout en soulignant que le dialogue se poursuit avec les autorités iraniennes afin de permettre leur rapatriement « le plus rapidement possible ». Il a également tenu à remercier les diplomates français et l’ensemble des services de l’État pour leur mobilisation constante dans ce dossier complexe.

Cécile Kohler, enseignante syndicaliste, et son compagnon Jacques Paris avaient été arrêtés en mai 2022, accusés d’atteinte à la sécurité nationale par Téhéran. Leur cas avait suscité de vives tensions diplomatiques entre la France et l’Iran, Paris dénonçant des détentions « arbitraires ».

