Emmanuel Macron appelle à des "discussions directes" entre Israël et le Liban

Le président français Emmanuel Macron a appelé samedi Israël à accepter des « discussions directes » avec les autorités libanaises afin d’éviter une nouvelle escalade du conflit dans la région. Le chef de l’État français s’est dit prêt à faciliter ces échanges en proposant d’accueillir des pourparlers à Paris.

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Dans un message publié sur le réseau social X, Emmanuel Macron a indiqué s’être entretenu vendredi avec plusieurs dirigeants libanais, dont le président Joseph Aoun, le Premier ministre Nawaf Salam et le président du Parlement Nabih Berri. Il a insisté sur la nécessité d’engager un dialogue impliquant « l’exécutif libanais et toutes les composantes » du pays.

« Tout doit être fait pour empêcher que le Liban ne sombre dans le chaos », a déclaré le président français. Il a également appelé le Hezbollah à « arrêter immédiatement sa fuite en avant », tout en exhortant Israël à renoncer à une offensive terrestre d’ampleur et à mettre fin à ses frappes massives au Liban.

Emmanuel Macron a souligné les conséquences humanitaires du conflit en cours, rappelant que des centaines de milliers de personnes ont déjà fui les bombardements dans différentes régions du Liban. Selon lui, seule une solution diplomatique peut permettre d’éviter une déstabilisation durable du pays.

La proposition française intervient alors que les tensions entre Israël et le Hezbollah se sont fortement intensifiées ces dernières semaines. Le mouvement terroriste chiite soutenu par l’Iran multiplie les tirs de roquettes et de drones vers le nord d’Israël, tandis que l’armée israélienne mène des frappes régulières contre des positions du groupe au Liban.