Emmanuel Macron appelle à éviter de nouvelles violences en Syrie après un échange avec Al-Charaa

Le président français Emmanuel Macron a jugé samedi « impératif d’éviter que des épisodes de violence ne se répètent » en Syrie, après un entretien avec le président intérimaire syrien Ahmad al-Charaa. Sur X, il a souligné la fragilité de la transition dans le pays, où des violences intercommunautaires ont fait plus de 1 300 morts, majoritairement des Druzes, entre le 13 et le 20 juillet dans le sud. Macron a appelé à poursuivre les responsables de ces exactions et à protéger les civils.

Il a plaidé pour un « dialogue apaisé » local afin de favoriser l’unification de la Syrie tout en respectant les droits de ses citoyens. Cette prise de position intervient après la réception d’al-Charaa à l’Élysée en mai, marquant un rapprochement diplomatique. Les tensions communautaires, notamment autour de la minorité druze, restent un défi majeur pour le nouveau régime. La France réaffirme ainsi son rôle dans la stabilisation régionale, dans un contexte de crise humanitaire persistante.