Emmanuel Macron appelle au respect du cessez-le-feu et à son application au Liban

Le président Emmanuel Macron a indiqué s’être entretenu avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan au sujet de la situation au Proche et au Moyen-Orient. Au cœur de cet échange : la nécessité de préserver la stabilité régionale dans un contexte de fortes tensions.

Emmanuel Macron a appelé au « respect du cessez-le-feu » ainsi qu’à son application au Liban, soulignant l’importance d’une désescalade durable. Cette position s’inscrit dans les efforts diplomatiques visant à contenir les répercussions du conflit en cours sur l’ensemble de la région, en particulier sur le front libanais.

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Le chef de l’État français a également insisté sur le respect de la liberté de navigation dans le détroit d’Ormuz, axe stratégique majeur pour le commerce international et l’approvisionnement énergétique mondial. Cette question demeure centrale dans les discussions en raison des tensions persistantes qui affectent cette voie maritime.

Enfin, Emmanuel Macron a mis en avant « la nécessité d’une solution diplomatique robuste et durable ». Cette déclaration traduit la volonté de Paris de privilégier une issue politique au conflit, en coordination avec ses partenaires internationaux.

Cet échange entre Paris et Ankara intervient alors que plusieurs acteurs tentent de relancer les canaux diplomatiques afin d’éviter une extension des hostilités. Il illustre également le rôle que la France entend jouer dans la recherche d’un équilibre régional, en soutenant les efforts de médiation et en appelant à la retenue de l’ensemble des parties.