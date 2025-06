Emmanuel Macron appelle Israël à mettre "urgemment fin" aux frappes "sans lien avec le programme nucléaire et balistique iranien"

Articles recommandés -

À l'issue de deux heures de Conseil de défense mercredi soir, Emmanuel Macron a exprimé sa "préoccupation sur l'escalade en cours" entre Israël et l'Iran. Le chef de l'État dénonce des "frappes israéliennes qui visent de plus en plus des objectifs sans lien avec le programme nucléaire et balistique iranien", provoquant "un nombre croissant de victimes civiles".

"Lourdes menaces pour la sécurité régionale"

L'Élysée juge "nécessaire de mettre urgemment fin à ces opérations militaires", estimant qu'elles sont "porteuses de lourdes menaces pour la sécurité régionale". Cette position marque un durcissement du ton français face aux opérations israéliennes, suggérant qu'elles dépassent désormais leurs objectifs initiaux légitimes.

Initiative diplomatique française

Paris annonce vouloir prendre "une initiative" pour "proposer un règlement négocié exigeant", sans préciser davantage le contenu de cette démarche diplomatique. La France semble vouloir jouer un rôle de médiateur dans ce conflit qui s'intensifie.

Évacuation des ressortissants

Parallèlement, Macron a demandé au Quai d'Orsay de "faciliter le départ" des Français souhaitant quitter l'Iran ou Israël. Ces opérations seront organisées par le centre de crise du ministère des Affaires étrangères, alors que "tout déplacement dans ces deux pays est très fortement déconseillé".

Étaient présents au Conseil Bruno Retailleau, Sébastien Lecornu et Jean-Noël Barrot, aux côtés du Premier ministre François Bayrou.