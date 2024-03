Emmanuel Macron déclare aux Juifs de France qu'il poursuivra la lutte contre l'antisémitisme "sans relâche"

Le président français Emmanuel Macron s'est engagé lundi soir à lutter contre la résurgence de l'antisémitisme au sein de la population juive de France, la plus importante d'Europe.

"Il n'y a pas de place pour l'antisémitisme en France", a déclaré M. Macron lors d'une cérémonie marquant le 80e anniversaire de la principale organisation juive de France, le CRIF. Il a dénoncé une augmentation des attaques antijuives depuis le massacre du Hamas du 7 octobre et reconnaît les craintes des Juifs qui se demandent s'ils sont toujours en sécurité en France. Il a affirmé que le gouvernement punit l'antisémitisme sans relâche, "que ce soit dans la rue, sur les écrans, dans nos universités".

La semaine dernière, des tensions ont éclaté au sein de la prestigieuse université Sciences Po à Paris, après que des manifestants pro-palestiniens ont été accusés d'avoir interdit l'entrée à une membre d'une association étudiante juive.

"Là où l'antisémitisme prospère, toutes les autres formes de haine prospèrent - la haine des différences, des minorités, des étrangers, des musulmans, des femmes, des homosexuels", a poursuivi M. Macron. Le gouvernement français avait initialement cherché à limiter les manifestations pro-palestiniennes après le 7 octobre. Ces derniers mois, M. Macron s'est montré de plus en plus critique à l'égard de l'offensive d'Israël sur Gaza. "Défendre, aimer Israël et vouloir sa sécurité, ne signifie pas souscrire à tous les choix du gouvernement démocratique du moment", a-t-il ajouté.