Emmanuel Macron dénonce la "cruauté abjecte" du Hamas et plaide pour une solution à deux États

Dans un message publié sur X, le président français Emmanuel Macron a dénoncé dimanche la « cruauté abjecte » et l’« inhumanité sans limite » du Hamas, après la diffusion d’images insoutenables montrant des otages israéliens, dont Evyatar David et Rom Braslavski, toujours détenus à Gaza. Ces vidéos rappellent l’horreur subie par les captifs et leurs familles depuis plus de 660 jours. Macron a réitéré que la priorité absolue de la France est la « libération immédiate et inconditionnelle » de tous les otages.

Le président appelle également à un cessez-le-feu immédiat et à un acheminement massif d’aide humanitaire, bloquée aux portes de Gaza. Cependant, il insiste sur la nécessité d’une solution politique durable : la coexistence de deux États, Israël et la Palestine, vivant en paix. Pour y parvenir, Macron exige la « démilitarisation totale » du Hamas, son exclusion de toute gouvernance, et la reconnaissance d’Israël par l’État palestinien. Cette vision, selon lui, est le seul chemin vers "la justice, la sécurité et la dignité pour les peuples" de la région, dans un contexte de tensions persistantes.