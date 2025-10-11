Emmanuel Macron en Égypte lundi pour soutenir la mise en œuvre du plan de paix à Gaza

Le président Emmanuel Macron se rendra lundi en Égypte pour participer au sommet international sur la paix à Gaza, organisé au Caire à l’invitation du président Abdel Fattah al-Sissi, a rapporté BFM TV.

Le chef de l’État « réaffirmera la mobilisation de la France et de ses partenaires pour préparer le jour d’après, afin de permettre une stabilisation durable de la région fondée sur la solution à deux États », précise la présidence.

Macron entend ainsi marquer son plein soutien à la mise en œuvre de l’accord qui inaugure la première phase du plan de paix élaboré sous l’impulsion du président Donald Trump, en coordination avec le Qatar, l’Égypte et la Turquie.

Cet accord, entré en vigueur cette semaine, vise à instaurer un cessez-le-feu permanent, à libérer l’ensemble des otages encore détenus à Gaza et à rétablir pleinement l’aide humanitaire dans le territoire.

Cette visite intervient alors que plusieurs dirigeants européens et arabes sont attendus au Caire pour discuter du retrait progressif des forces israéliennes, de la reconstruction de Gaza et du rôle de supervision internationale.

La France plaide depuis plusieurs mois pour un processus politique global, combinant sécurité pour Israël, soutien humanitaire massif et reconstruction institutionnelle palestinienne, sous l’égide de l’ONU.

Ce déplacement s’inscrit dans une volonté affichée de réaffirmer la voix diplomatique de Paris au Moyen-Orient, dans un contexte où les États-Unis ont repris la main sur le dossier.