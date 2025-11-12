Emmanuel Macron envisage de quitter X, mais veut d’abord "mener la bataille de l’intérieur"

Le président Emmanuel Macron a affirmé mercredi 12 novembre qu’il n’excluait pas de quitter certains réseaux sociaux, notamment X (ex-Twitter), propriété d’Elon Musk, tout en précisant qu’une telle décision ne serait pas prise « demain matin ». Selon lui, la priorité est de « mener la bataille en interne » pour renforcer la régulation et la transparence de ces plateformes.

Interrogé à Toulouse, au siège de La Dépêche du Midi, lors d’un débat sur « la démocratie à l’épreuve des réseaux sociaux », le chef de l’État a estimé que ces espaces numériques « bousculent notre rapport à la formation de l’opinion publique » et peuvent représenter un risque pour la vie démocratique. Il a appelé à une « régulation responsable » permettant de mieux encadrer la diffusion de contenus haineux, mensongers ou manipulatoires.

« C’est une réflexion que je mène avec beaucoup d’attention, et que je n’exclus pas du tout », a déclaré le président, tout en soulignant que son objectif immédiat était d’obtenir des résultats concrets depuis l’intérieur des plateformes.

Emmanuel Macron, qui utilise X pour s’adresser directement aux citoyens, s’inscrit dans un débat plus large sur la responsabilité des géants du numérique face à la désinformation. Il a rappelé que la France et l’Union européenne disposent désormais d’outils législatifs, comme le Digital Services Act, pour imposer davantage de transparence et de modération aux réseaux sociaux.