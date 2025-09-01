Emmanuel Macron et le roi de Jordanie réaffirment leur opposition à une offensive israélienne sur Gaza

Articles recommandés -

Le président français Emmanuel Macron a annoncé lundi un resserrement de la coordination avec le roi Abdallah II de Jordanie en amont de la conférence prévue le 22 septembre à New York sur la solution à deux États.

Dans une déclaration officielle, Emmanuel Macron a affirmé que Paris et Amman rejetaient fermement « toute proposition de reconstruction de Gaza impliquant un déplacement forcé de sa population ou une mise sous tutelle du territoire ». Selon lui, de telles initiatives, contraires au droit international, « ne mèneraient qu’à une impasse ».

https://x.com/i/web/status/1962563238345810342 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Le chef de l’État a également dénoncé l’offensive terrestre israélienne en cours sur Gaza-Ville, qualifiée d’« inacceptable » et vouée à « prolonger indéfiniment le conflit ». « La paix ne naît pas des ruines, elle se construit sur la justice et la dignité », a-t-il martelé.

Emmanuel Macron et Abdallah II ont rappelé leurs priorités communes : l’instauration d’un cessez-le-feu durable, la libération de tous les otages, l’acheminement massif d’aide humanitaire vers la population de Gaza et la mise en place d’un processus politique crédible incluant le désarmement du Hamas et une mission de stabilisation internationale.

« Deux peuples, deux États : c’est la seule voie vers un avenir de paix », a insisté Macron, ajoutant que les travaux préparatoires à la conférence de New York visaient à offrir une « perspective de confiance et d’espoir » pour les Israéliens comme pour les Palestiniens. Enfin, Paris et Amman ont convenu de renforcer leur coopération bilatérale en matière de défense.