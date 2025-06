Emmanuel Macron exige un cessez-le-feu immédiat à Gaza malgré l'escalade avec l'Iran

Articles recommandés -

Emmanuel Macron a réaffirmé avec fermeté sa position sur Gaza ce mardi 17 juin, refusant catégoriquement que l'escalade entre Israël et l'Iran fasse "oublier une seule seconde la situation intolérable à Gaza". Le président français dénonce une situation humanitaire qui perdure, soulignant que "encore hier, les frappes ont fait plusieurs dizaines de morts".

Une position claire malgré les tensions régionales

Face à l'élargissement du conflit au Moyen-Orient, Macron maintient ses exigences : "un cessez-le-feu le plus vite possible", sujet qu'il affirme avoir abordé avec Donald Trump. Le chef de l'État français estime que cette solution "peut être obtenue à court terme" et "qu'il faut obtenir d'Israël".

Le président adopte un ton particulièrement direct en contestant la justification sécuritaire des opérations à Gaza : "Rien ne justifie les combats et le blocus humanitaire à Gaza. Il n'y a aucun intérêt sécuritaire qui le justifie. C'est faux de le dire."

Une feuille de route en trois étapes

Macron dessine une stratégie claire : obtenir d'abord "un cessez-le-feu" et "une reprise de l'aide humanitaire", puis "la libération des otages". Ces mesures doivent selon lui "permettre de réenclencher le processus politique, d'abord sur Gaza, puis avec la perspective des deux États". Le président annonce vouloir "reconvoquer le plus vite possible" une conférence internationale pour concrétiser cette vision diplomatique.