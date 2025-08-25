Emmanuel Macron : "La famine à Gaza est un crime qui doit cesser immédiatement"

Articles recommandés -

Emmanuel Macron a affirmé lundi, après un entretien avec l’émir du Qatar, que la situation humanitaire à Gaza avait atteint un seuil « intolérable ». « La réduction d’une population à la famine est un crime qui doit cesser immédiatement », a déclaré le président français sur X (ex-Twitter).

Le chef de l’État a dénoncé les frappes israéliennes ayant visé dans la matinée un hôpital de Gaza, causant selon lui « la mort de nombreux civils et de journalistes ». Il a rappelé que « les civils et les journalistes doivent être protégés en toute circonstance » et que « les médias doivent pouvoir exercer leur mission librement pour couvrir la réalité du conflit ».

Emmanuel Macron a réitéré les priorités de la France : un cessez-le-feu permanent, la libération de tous les otages, l’acheminement massif de l’aide humanitaire et une solution politique durable incluant le désarmement du Hamas et une mission internationale de stabilisation. Paris travaille « étroitement avec le Qatar » pour favoriser l’aboutissement des efforts de médiation, dans la perspective de la conférence sur la solution à deux États prévue à New York le 22 septembre. Le président a également évoqué avec l’émir le soutien à la souveraineté du Liban, à la stabilité de la Syrie, ainsi que les discussions menées par les Européens (E3) sur le programme nucléaire iranien.