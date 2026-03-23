Emmanuel Macron : "Le combat du Liban aujourd'hui est juste"

Le président français Emmanuel Macron a réaffirmé le soutien de la France au Liban, estimant que le combat mené aujourd’hui par le pays était « juste », dans un contexte de tensions croissantes au Moyen-Orient.

https://x.com/i/web/status/2036139414267597249 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

S’exprimant sur la situation régionale, Emmanuel Macron a souligné que l’engagement français aux côtés du Liban ne relevait pas seulement d’une relation historique ou d’un attachement particulier, mais d’une conviction politique. Selon lui, le Liban fait face à des menaces qui concernent à la fois sa sécurité intérieure et celle de ses voisins.

« Le combat du Liban aujourd’hui est juste », a-t-il affirmé, en insistant sur la nécessité de lutter contre les acteurs qui déstabilisent la région. Tout en condamnant clairement les attaques et les mouvements terroristes, le chef de l’État a mis en garde contre toute remise en cause de la souveraineté libanaise.

Il a ainsi rejeté l’idée selon laquelle le Liban devrait affronter seul ces défis sécuritaires, estimant que la communauté internationale ne pouvait se désengager face à une situation aussi sensible. Emmanuel Macron a également dénoncé les atteintes à l’intégrité territoriale du pays, rappelant que des interventions extérieures passées n’avaient pas permis d’apporter de solution durable.

Le président français a enfin appelé à éviter la répétition d’erreurs déjà commises par le passé, soulignant que les réponses militaires seules n’avaient pas produit les შედეგats escomptés.

Cette prise de position s’inscrit dans la continuité de la diplomatie française au Proche-Orient, qui vise à soutenir la stabilité du Liban tout en appelant à une approche équilibrée face aux tensions régionales.