Le président français Emmanuel Macron a pris la parole ce mercredi au sujet de la guerre en cours au Moyen-Orient. Interrogé sur la hausse des prix du pétrole et sur l’hypothèse d’un assouplissement des sanctions visant la Russie, évoquée par Donald Trump, le chef de l’État a clairement marqué sa différence avec Washington.

Selon Emmanuel Macron, les tensions dans le détroit d’Ormuz — par lequel transite une part essentielle du commerce mondial d’hydrocarbures — ne sauraient justifier un changement de position à l’égard de Moscou. « Le blocage du détroit d’Ormuz ne justifie en aucun cas de lever les sanctions contre la Russie », a-t-il affirmé, estimant que la pression internationale contre le Kremlin devait être maintenue malgré les perturbations énergétiques actuelles.

Le président français s’est également exprimé sur les informations selon lesquelles l’Iran pourrait avoir miné le détroit stratégique reliant le Golfe persique à l’océan Indien. Emmanuel Macron a indiqué ne disposer d’aucune confirmation à ce stade, ni de la part des services de renseignement français ni de ceux de pays alliés. « J’ai lu comme tout le monde que cela pourrait être possible, mais je n’en ai pas la confirmation », a-t-il déclaré, tout en soulignant qu’un tel choix représenterait « une décision extrêmement lourde ».

Le chef de l’État a par ailleurs rappelé que la zone était désormais une véritable « zone de guerre », ce qui complique fortement la reprise normale du commerce international dans la région.

Enfin, Emmanuel Macron a nuancé les déclarations du président américain Donald Trump, qui avait laissé entendre que les capacités militaires de l’Iran étaient désormais quasiment neutralisées. « Les capacités militaires de l’Iran ne sont pas réduites à zéro », a averti le président français, appelant à une évaluation prudente de la situation stratégique au Moyen-Orient.