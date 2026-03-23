Emmanuel Macron met en garde Israël contre toute "occupation" du Liban

Le président français Emmanuel Macron a mis en garde lundi contre toute « occupation » du Liban, estimant qu’aucune présence militaire ne pouvait garantir durablement la sécurité, dans un avertissement à Israël.

S’exprimant à Paris lors de l’inauguration de l’exposition « Byblos, cité millénaire » à l’Institut du monde arabe, Emmanuel Macron a déclaré : « Aucune occupation, aucune forme de colonisation, ni ici, ni en Cisjordanie, ni ailleurs, ne saurait assurer la sécurité de qui que ce soit ».

Le chef de l’État a également appelé à refuser toute logique d’escalade dans un contexte de fortes tensions régionales : « À l’heure du fracas entre les religions, à l’heure où quelques-uns voudraient nous pousser à l’escalade des guerres, à l’heure où quelques autres voudraient nous faire croire que la sécurité ne peut être assurée que par l’envahissement du voisin qui fait peur, le Liban ne rappelle qu’une chose, la force de l’universalisme », a-t-il affirmé, en évoquant aussi « la force du droit international ».

En présence du ministre libanais de la Culture, Ghassan Salamé, Emmanuel Macron a souligné la portée symbolique de Byblos, ville méditerranéenne habitée depuis près de 7 000 ans avant notre ère. L’exposition, qui ouvre mardi jusqu’au 23 août, rassemble près de 400 pièces, majoritairement issues du Liban.

Le président a estimé que cette cité millénaire disait « beaucoup de ce qu’est le destin du Liban », évoquant sa capacité à « résister face aux empires » malgré les conflits. Il a également rappelé que la guerre en cours avait perturbé l’acheminement des œuvres présentées à Paris.

À travers cette prise de parole, Emmanuel Macron réaffirme la position française en faveur du respect de la souveraineté et du droit international, tout en appelant à une désescalade dans la région.