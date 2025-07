Emmanuel Macron prône la reconnaissance de l'État palestinien mais demeure quasi isolé

Articles recommandés -

Le président français Emmanuel Macron a porté ces derniers mois une initiative diplomatique visant à reconnaître un État palestinien, en collaboration avec l’Arabie saoudite. Selon le plan initial, la France, le Royaume-Uni et le Canada devaient annoncer cette reconnaissance, tout en œuvrant à modérer la position des pays arabes envers Israël lors d’une conférence à l’ONU. Cependant, une information de l'agence Reuters révèle ce samedi que Macron peine à rallier des soutiens : trois diplomates occidentaux confient que Londres craint un affrontement avec les États-Unis, tandis qu’Ottawa adopte une ligne similaire, laissant le président français quasi isolé.

« Il est évident que nous ne pouvons plus attendre pour rallier des partenaires », a déclaré un diplomate français, indiquant que Paris cherchera à élargir sa coalition avant la conférence prévue en septembre sur la solution à deux États. Emmanuel Macron avait abordé ce sujet en amont avec le président américain Donald Trump et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Son annonce de jeudi, confirmant la reconnaissance par la France, s’inscrit dans une relance de cette initiative : une réunion ministérielle se tiendra la semaine prochaine à New York, suivie en septembre d’un sommet des chefs d’État en marge de l’Assemblée générale de l’ONU.

Israël aurait exercé de fortes pressions pour freiner ce projet, menaçant de compromettre des coopérations sécuritaires et des projets régionaux français, voire d’évoquer un éventuel annexion de parties de la Judée-Samarie. Malgré cela, des sources françaises estiment que Netanyahou poursuivra sa politique d’"expansion", accélérée par un vote non contraignant de la Knesset mercredi en faveur de l’application du droit israélien à Judée-Samarie. « Si un moment historique existe pour reconnaître symboliquement un État palestinien, c’est probablement celui-ci », conclut un haut responsable français.