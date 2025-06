Emmanuel Macron qualifie le blocus de Gaza de "honte" et réclame sa levée

Emmanuel Macron a une nouvelle fois haussé le ton contre Israël en marge de la conférence de l'ONU sur l'océan à Nice, qualifiant de "honte" le blocus israélien de Gaza et réclamant sa levée immédiate.

Le président français a d'abord évoqué la situation des ressortissants français à bord du Madleen, intercepté par la marine israélienne. "La situation a été suivie avec beaucoup de vigilance par le Quai d'Orsay", a-t-il assuré, précisant que la France avait "passé tous les messages pour que la protection consulaire soit accordée et qu'ils puissent retrouver le sol français".

"Le scandale, l'inacceptable qui se joue à Gaza"

Mais c'est surtout sur la situation humanitaire que Macron s'est montré le plus véhément. "La France appelle à un cessez-le-feu au plus vite et à la levée du blocus humanitaire", a déclaré le chef de l'État, dénonçant "le scandale, l'inacceptable qui se joue à Gaza".

Cette sortie présidentielle marque une nouvelle escalade dans les tensions entre Paris et Tel-Aviv.