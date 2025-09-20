Emmanuel Macron réaffirme à Mahmoud Abbas son intention de reconnaître l’État de Palestine

Le président français a également salué la coopération avec Mahmoud Abbas dans l’enquête sur l’attentat de la rue des Rosiers.

i24NEWS
i24NEWS
2 min
2 min
Palestinian Authority president Mahmoud Abbas (L) welcoming French President Emmanuel Macron at his headquarters in Ramallah in the West Bank, on January 22, 2020.
Palestinian Authority president Mahmoud Abbas (L) welcoming French President Emmanuel Macron at his headquarters in Ramallah in the West Bank, on January 22, 2020.PPO / AFP

Articles recommandés -

Emmanuel Macron a réaffirmé vendredi son intention de reconnaître officiellement l’État de Palestine lors de la conférence de l’ONU qui se tiendra lundi à New York. Le président français a échangé par téléphone avec Mahmoud Abbas, chef de l’Autorité palestinienne, au sujet de la situation au Proche-Orient et des enjeux de stabilité régionale.

Le chef de l’État a tout d’abord remercié Abbas pour la coopération ayant permis l’arrestation de l’un des principaux auteurs de l’attentat de la rue des Rosiers, survenu en 1982 à Paris. Les deux dirigeants ont convenu de travailler conjointement pour l’extradition rapide du suspect vers la France.

https://x.com/i/web/status/1969103182002303372

Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur .

Face à la crise humanitaire à Gaza et dans les autres territoires palestiniens, Macron a réaffirmé que cette reconnaissance s’inscrivait dans un "plan de paix global, visant à garantir la sécurité et la paix tant pour les Palestiniens que pour les Israéliens".

Video poster
Emmanuel Macron invité sur une chaîne israélienne

Le président français a également rappelé ses exigences envers l’Autorité palestinienne, notamment la mise en œuvre de réformes destinées à renouveler la gouvernance et à préparer la stabilisation du futur État palestinien. Mahmoud Abbas a, pour sa part, confirmé sa détermination à engager ces changements. La France, a insisté Emmanuel Macron, continuera à accompagner ces efforts et veillera au respect des engagements pris, soulignant que leur réussite est essentielle pour la sécurité et la stabilité de l’ensemble de la région. 

Cet article a reçu 4 commentaires

Commentaires