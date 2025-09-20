Emmanuel Macron réaffirme à Mahmoud Abbas son intention de reconnaître l’État de Palestine

Articles recommandés -

Emmanuel Macron a réaffirmé vendredi son intention de reconnaître officiellement l’État de Palestine lors de la conférence de l’ONU qui se tiendra lundi à New York. Le président français a échangé par téléphone avec Mahmoud Abbas, chef de l’Autorité palestinienne, au sujet de la situation au Proche-Orient et des enjeux de stabilité régionale.

Le chef de l’État a tout d’abord remercié Abbas pour la coopération ayant permis l’arrestation de l’un des principaux auteurs de l’attentat de la rue des Rosiers, survenu en 1982 à Paris. Les deux dirigeants ont convenu de travailler conjointement pour l’extradition rapide du suspect vers la France.

Face à la crise humanitaire à Gaza et dans les autres territoires palestiniens, Macron a réaffirmé que cette reconnaissance s’inscrivait dans un "plan de paix global, visant à garantir la sécurité et la paix tant pour les Palestiniens que pour les Israéliens".

Le président français a également rappelé ses exigences envers l’Autorité palestinienne, notamment la mise en œuvre de réformes destinées à renouveler la gouvernance et à préparer la stabilisation du futur État palestinien. Mahmoud Abbas a, pour sa part, confirmé sa détermination à engager ces changements. La France, a insisté Emmanuel Macron, continuera à accompagner ces efforts et veillera au respect des engagements pris, soulignant que leur réussite est essentielle pour la sécurité et la stabilité de l’ensemble de la région.