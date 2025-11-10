Emmanuel Macron recevra mardi Mahmoud Abbas à l’Élysée

Le président Emmanuel Macron accueillera ce mardi 11 novembre au Palais de l’Élysée le président de "l’État de Palestine", Mahmoud Abbas, dans le cadre d’une visite officielle consacrée à la mise en œuvre du plan de paix au Moyen-Orient, a fait savoir un communiqué de la présidence.

Cette rencontre intervient un mois après la réunion ministérielle du 9 octobre et le sommet de Charm El-Cheikh, qui avaient acté la première phase du cessez-le-feu entre Israël et les factions palestiniennes, ainsi que les grandes lignes d’un dispositif international de sécurité et de reconstruction.

Selon la présidence française, cette entrevue s’inscrit dans la continuité de la reconnaissance de l’État palestinien par la France et du rôle moteur que Paris souhaite jouer pour favoriser une paix durable fondée sur deux États vivant côte à côte, dans la sécurité et la stabilité.

Au cours de l’entretien bilatéral prévu à 16h05, Emmanuel Macron et Mahmoud Abbas évoqueront les prochaines étapes du plan de paix, notamment en matière de sécurité, de gouvernance et de reconstruction de Gaza, en coordination avec les partenaires arabes et internationaux. Le chef de l’État français réaffirmera également l’importance de garantir un accès humanitaire continu à la bande de Gaza, toujours confrontée à une situation critique.

La question de la réforme de l’Autorité palestinienne sera également au cœur des discussions. Paris considère cette réforme comme une condition essentielle au retour durable de la stabilité et à la consolidation d’un État palestinien viable, démocratique et souverain.

La visite de Mahmoud Abbas à Paris intervient alors que plusieurs pays européens et arabes travaillent à l’opérationnalisation du plan de paix soutenu par la France, visant à stabiliser la région après des mois de violences et à définir les contours du "jour d’après".

L’entretien bilatéral sera suivi, à 16h50, d’une déclaration conjointe à la presse des deux dirigeants, au cours de laquelle ils devraient réaffirmer leur volonté commune de relancer le processus politique et d’encourager la reprise du dialogue entre Palestiniens et Israéliens.