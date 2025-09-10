Emmanuel Macron rencontre les familles d’otages israéliens à l’Élysée et promet de porter leur voix à l’ONU

Articles recommandés -

Une délégation représentant les familles des otages israéliens a été reçue ce mercredi par le président français Emmanuel Macron à l’Élysée, pour un entretien d’environ deux heures.

Les familles ont livré un témoignage poignant sur les conditions dramatiques dans lesquelles leurs proches sont détenus, les récits bouleversants des survivants libérés et l’angoisse insupportable vécue depuis plus de 700 jours. Elles ont insisté sur un message clair : « Dans toute discussion sur l’avenir de la région, la libération des 48 otages doit être la priorité absolue, qu’il s’agisse des vivants, pour leur réhabilitation, ou des morts, pour leur offrir une sépulture digne. »

Emmanuel Macron a assuré que depuis les attaques du 7 octobre, la question des otages reste au cœur de ses préoccupations. Il a réaffirmé son engagement à faire de leur libération un élément central de toute négociation visant à mettre fin à la guerre.

Le président français a également remercié la délégation pour sa venue à Paris, quelques jours avant l’Assemblée générale des Nations unies à New York, et a promis de porter leur message sur la scène internationale. À leur sortie du palais présidentiel, les familles ont été accueillies par de nombreux membres de la communauté juive venus leur exprimer leur soutien et rappeler l’urgence de ramener les otages chez eux.