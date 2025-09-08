Emmanuel Macron s'apprête à nommer un nouveau Premier ministre après la chute de François Bayrou

Articles recommandés -

Le président français Emmanuel Macron a annoncé, lundi soir, qu’il désignera un nouveau Premier ministre « dans les prochains jours », quelques heures après la chute du gouvernement de François Bayrou à l’Assemblée nationale. Bayrou, en poste depuis décembre 2024, avait pris de court même ses alliés en convoquant un vote de confiance sur son budget d’austérité, prévoyant 44 milliards d’euros d’économies pour réduire la dette du pays.

Le résultat a été sans appel : 364 députés ont voté contre le gouvernement, contre seulement 194 en sa faveur. Selon l’article 50 de la Constitution, Bayrou doit donc remettre la démission de son gouvernement, ce qu’il fera mardi matin. Il devient ainsi le premier chef de gouvernement de la Ve République à être renversé par un vote de confiance, et non par une motion de censure.

Il s’agissait du sixième Premier ministre nommé par Emmanuel Macron depuis son arrivée au pouvoir en 2017, et du cinquième depuis 2022. Cette crise politique survient alors que le président prépare une initiative diplomatique majeure : la reconnaissance de l’État de Palestine à l’ONU, malgré l’opposition d’Israël et des États-Unis, tout en restant impliqué dans les négociations sur la guerre en Ukraine. Selon un sondage Odoxa-Backbone pour Le Figaro, 64 % des Français souhaitent la démission d’Emmanuel Macron plutôt que la nomination d’un nouveau Premier ministre. Le chef de l’État, qui ne peut briguer un troisième mandat en 2027, fait face à une impopularité record, avec 77 % de désapprobation selon une enquête Ifop pour Ouest-France. Cette crise accentue encore la fragilité d’un exécutif déjà en difficulté.