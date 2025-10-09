Emmanuel Macron salue “la voie ambitieuse” tracée par Donald Trump

Quelques heures après l’annonce d’un accord historique entre Israël et le Hamas, Emmanuel Macron a félicité ce jeudi Donald Trump, saluant « une voie ambitieuse pour un accord global au Proche-Orient ». Le président français a toutefois averti que « le travail et les responsabilités ne s’arrêtent pas à ce premier temps, pourtant très important ».

L’accord, conclu en Égypte, prévoit un cessez-le-feu à Gaza et la libération de l’ensemble des 47 otages encore retenus — dont 25 seraient décédés — en échange de 2 000 prisonniers palestiniens. Selon Donald Trump, il s’agit d’« un grand jour pour le monde arabo-musulman » : Israël s’engage à retirer ses troupes sur une ligne convenue, première étape vers « une paix solide et durable ».

Emmanuel Macron a exhorté le Hamas à « tenir ses promesses » et à respecter le cessez-le-feu, tout en rappelant que le mouvement islamiste serait « complètement exclu de la gouvernance de Gaza ». Le chef de l’État français a également adressé un message clair à Jérusalem : « L’accélération de la construction des colonies en Cisjordanie constitue une menace pour la Palestine. C’est inacceptable et contraire au droit international. »