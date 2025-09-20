Emmanuel Macron veut intensifier la lutte contre l’antisémitisme

Articles recommandés -

Emmanuel Macron a réaffirmé samedi la détermination de l’État à lutter contre la recrudescence des actes antisémites en France depuis l’attaque du Hamas le 7 octobre 2023. Dans une série de messages publiés sur X, le président a fait part du climat d’angoisse ressenti par la communauté juive française.

« Angoisse, solitude, peur : cette semaine encore, des Français juifs m’ont dit combien leur vie a changé depuis le 7 octobre. Ils m’ont aussi exprimé leur exigence de justice et de protection », a écrit le chef de l’État.

Pour répondre à ces préoccupations, Emmanuel Macron a annoncé avoir donné des instructions au garde des Sceaux pour renforcer l’action des procureurs. L’objectif est d’améliorer « la réponse de la justice face à l’antisémitisme et ses nouvelles formes », qu’il s’agisse d’actes physiques ou de discours haineux en ligne.

Le président a notamment évoqué une série d’actes récents : des têtes de porc déposées devant des lieux de culte, des étoiles de David peintes sur les murs de Paris et des tags antisémites, ainsi qu’une montée inquiétante de la désinformation sur les réseaux sociaux.

« Certains tentent de nous diviser », a-t-il dénoncé, appelant la population à « rester unie » et à faire preuve d’une « vigilance absolue ». Il a insisté sur la nécessité d’une « réponse immédiate » et ferme pour identifier et sanctionner les auteurs.

Emmanuel Macron a conclu en affirmant que « la République aura toujours le dernier mot » et que la Nation resterait « mobilisée » face à la haine et aux tentatives de déstabilisation.