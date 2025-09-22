En France, 52 mairies défient le gouvernement en hissant le drapeau palestinien

Articles recommandés -

À l’occasion de la reconnaissance officielle par la France de l’État palestinien, au moins 52 mairies à travers le pays ont hissé ce lundi le drapeau palestinien sur leur façade, malgré l’interdiction formelle du ministère de l’Intérieur.

Le président Emmanuel Macron doit annoncer cette reconnaissance historique à New York. Une décision qu’il avait promise cet été, suscitant la colère d’Israël et l’attention de la communauté internationale.

Bruno Retailleau, ministre de l’Intérieur et chef du parti Les Républicains, avait pourtant publié la semaine dernière une circulaire ordonnant aux préfets de s’opposer à ce pavoisement. Il invoquait « le principe de neutralité du service public », rappelant que les bâtiments municipaux doivent rester à l’abri de tout affichage politique lié à un conflit étranger. Le ministère a également demandé que toute décision municipale soit portée devant les tribunaux administratifs. Certaines villes ont choisi d’ignorer ces directives. À Nantes, la maire socialiste Johanna Rolland a justifié ce geste sur le réseau X :

« Ce soir, le président annoncera à l’ONU la reconnaissance de l’État de Palestine. Nantes soutient cette décision historique de la République française en hissant le drapeau palestinien pour la journée. »

https://x.com/i/web/status/1970009103171748169 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Ce geste hautement symbolique reflète les profondes divisions politiques en France autour du conflit israélo-palestinien. Alors que des villes comme Malakoff, Lille ou Saint-Denis ont rejoint ce mouvement, plusieurs responsables politiques et juridiques craignent une importation des tensions au sein de la société française. Le ministère de l’Intérieur a confirmé qu’il engagerait des procédures pour faire respecter l’interdiction, soulignant que la neutralité des institutions publiques reste « une exigence essentielle ».