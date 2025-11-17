En France, une jeunesse musulmane de plus en plus attirée par l’islam rigoriste

Une étude de l’Ifop publiée par Le Figaro révèle une évolution profonde et préoccupante au sein de la jeunesse musulmane en France.

Réalisée entre 1989 et 2025, l’enquête met en lumière une montée spectaculaire du rigorisme religieux, de la réaffirmation identitaire et de l’adhésion aux thèses islamistes parmi les 15-24 ans. Selon l’étude, 57 % des jeunes musulmans estiment que les lois de la République passent après les règles de l’islam, un chiffre en hausse constante depuis trente ans. La pratique religieuse atteint également des niveaux inédits : la fréquentation de la mosquée chez les moins de 25 ans bondit de 7 % en 1989 à 40 % aujourd’hui, tandis que le respect strict du ramadan grimpe de 51 % à 83 %. Chez les jeunes femmes, le port du voile a triplé depuis 2003, atteignant 45 %.

L’Ifop note également une sympathie croissante pour les mouvances islamistes : 42 % des moins de 25 ans déclarent une forme de bienveillance envers l’islamisme, contre 19 % en 1998. Parmi les différentes tendances, les Frères musulmans arrivent en tête (33 % chez les jeunes), suivis du salafisme, du wahhabisme et du tabligh. Le djihadisme, lui, reste minoritaire mais bénéficie encore de 3 % de soutien.Autre rupture générationnelle : le rejet de la mixité.

Plus de la moitié des jeunes musulmanes et près de 45 % des jeunes hommes refusent certaines interactions entre hommes et femmes, comme serrer la main, être soigné par un praticien de l’autre sexe ou fréquenter une piscine mixte.

Pour François Kraus, directeur du pôle politique de l’Ifop, ces résultats traduisent un « processus de réislamisation qui s’amplifie » et qui pourrait devenir durable, voire irréversible. Alors que seuls 12 % des 15-24 ans souhaitent une modernisation de l’islam en 2025, contre 41 % en 1998, l’institut met en garde contre un attrait croissant pour une identité religieuse perçue comme protectrice face à une société française jugée hostile.