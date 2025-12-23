Enfant juif agressé à Roissy : une enquête a été ouverte

Une vidéo choquante, révélée le 19 décembre sur les réseaux sociaux, a remis en lumière une agression antisémite visant un jeune enfant juif à l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. Les faits se seraient produits le 25 juin dernier dans le terminal 2B, mais n’ont refait surface que six mois plus tard, après la diffusion des images.

Sur la séquence relayée par le compte X SwordOfSalomon, largement relayée et visionnée des centaines de milliers de fois, on voit un garçon d’environ 7 ou 8 ans, portant une kippa, en train de jouer dans un espace de jeux. Un homme, parlant avec un accent britannique, l’interpelle de manière agressive : « Tu vas libérer la Palestine. Sinon je t’arrache ton chapeau. » L’individu lui arrache ensuite la manette des mains et profère des insultes antisémites répétées : « Cochon, danse, cochon. »

D’après le compte Sword of Salomon, cité par Le Parisien, les parents de l’enfant se trouvaient à proximité avec leurs autres enfants. Le père serait intervenu rapidement, mettant fin à l’agression.

La préfecture de police de Paris a réagi fermement le 22 décembre, dénonçant des propos « inadmissibles et insupportables » et affirmant que « les auteurs ne resteront pas impunis ». Une enquête de la police nationale est en cours afin d’identifier l’agresseur, a révélé Le Parisien. Le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, a également exprimé son soutien à la communauté juive et réaffirmé la mobilisation des autorités contre les actes antisémites.

Le groupe ADP, gestionnaire des aéroports parisiens, a condamné l’incident et assuré de sa coopération totale avec les enquêteurs.