Enseignante poignardée dans le Var : le point sur l'enquête

La communauté éducative est sous le choc après l’agression au couteau d’une professeure d’arts plastiques, mardi après-midi, dans un collège de Sanary-sur-Mer (Var). L’enseignante, âgée de 60 ans, a été poignardée par un élève de 14 ans en pleine salle de classe, provoquant une vive émotion bien au-delà de l’établissement.

Les faits se sont produits vers 14 heures. Selon le parquet de Toulon, la victime a reçu trois coups de couteau à l’abdomen et un à l’avant-bras. L’adolescent a été maîtrisé dans la cour de récréation par un membre du personnel avant d’être placé en garde à vue pour tentative d’assassinat. Le procureur Raphaël Balland a précisé qu’aucune motivation religieuse ou politique n’était retenue à ce stade, évoquant uniquement des tensions antérieures entre l’élève et l’enseignante.

Hospitalisée à Toulon, la professeure avait initialement un pronostic vital engagé. Dans la soirée, le ministre de l’Éducation nationale, Édouard Geffray, présent sur place, a indiqué qu’elle était sortie du bloc opératoire et se trouvait dans un état stable, tout en appelant à la prudence.

L’enquête s’oriente désormais vers le profil du jeune agresseur, décrit comme issu d’un contexte familial difficile. Un signalement avait été effectué au printemps par l’établissement pour des soupçons de violences intrafamiliales visant sa sœur, et une mesure d’assistance éducative avait été ordonnée à l’automne pour les deux enfants.

Les autorités insistent sur le caractère isolé de l’acte. Le ministre a salué le sang-froid des équipes éducatives et souligné que le collège était jusqu’alors considéré comme exemplaire en matière de climat scolaire. Les cours ont été suspendus mercredi, avec la mise en place de cellules psychologiques pour les élèves et les adultes, avant une reprise progressive.

Cette agression s’inscrit toutefois dans une série d’actes violents qui marquent durablement l’Éducation nationale ces derniers mois. Des représentants syndicaux et des parents d’élèves ont exprimé à la fois leur effroi et leur lassitude face à la répétition de ces drames. Certains appellent à renforcer les moyens humains, notamment pour les contrôles aux abords des établissements, tandis que d’autres plaident pour une réponse dépassant le seul cadre sécuritaire.

Édouard Geffray a rappelé que des milliers de contrôles avaient permis de saisir plusieurs centaines d’armes blanches ces derniers mois, tout en reconnaissant que la prévention de la violence ne pouvait se limiter à ces dispositifs. Selon lui, cette affaire souligne aussi un enjeu social plus large et la nécessité d’une désescalade collective de la violence.