Eric Zemmour accuse le CRIF et des organisations juives de gauche d’avoir "criminalisé" le débat sur l’immigration
Le président de Reconquête! affirme que ces institutions ont favorisé, avec la gauche et SOS Racisme, une vision idéologique qui empêcherait toute discussion sur l’immigration et ses conséquences
Invité du média Frontières, Éric Zemmour a longuement exposé ses critiques envers les principales organisations juives françaises et leur évolution depuis les années 1980. Il a affirmé « combattre idéologiquement » le CRIF, l’UEJF et d’autres institutions, estimant que celles-ci le combattent « judiciairement ».
Éric Zemmour reproche à ces organisations d’avoir, selon lui, « abandonné la tradition israélite française », qu’il décrit comme un modèle d’assimilation incarné, dit-il, par sa propre famille. Il a notamment évoqué la différence qu’il établit entre les termes « juif » et « israélite », rappelant une anecdote familiale illustrant cette distinction.
Il critique également l’évolution du grand rabbinat, comparant la période du grand rabbin Kaplan à celle des responsables actuels. Il a affirmé que le grand rabbin Haïm Korsia l’avait déclaré « non-juif », ce qu’il conteste, ajoutant : « Quand on est courtisan, on l’est pour la vie. »
Abordant les organisations juives « de gauche », Éric Zemmour affirme qu’elles auraient formé, selon lui, des alliances politiques avec le Parti socialiste et SOS Racisme, ce qui aurait conduit à « interdire » ou à « disqualifier » le débat sur l’immigration. Il soutient que ces positions auraient contribué à l’installation en France d’une immigration « arabo-musulmane » qu’il juge porteuse d’un « anti-judaïsme d’origine musulmane ».
Il relie enfin ces évolutions à la hausse des actes antisémites et au départ de certains Juifs vers Israël pour des raisons de sécurité, estimant que ces institutions portent « une part de responsabilité » dans la situation actuelle.