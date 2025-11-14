Eric Zemmour accuse le CRIF et des organisations juives de gauche d’avoir "criminalisé" le débat sur l’immigration

Invité du média Frontières, Éric Zemmour a longuement exposé ses critiques envers les principales organisations juives françaises et leur évolution depuis les années 1980. Il a affirmé « combattre idéologiquement » le CRIF, l’UEJF et d’autres institutions, estimant que celles-ci le combattent « judiciairement ».

Éric Zemmour reproche à ces organisations d’avoir, selon lui, « abandonné la tradition israélite française », qu’il décrit comme un modèle d’assimilation incarné, dit-il, par sa propre famille. Il a notamment évoqué la différence qu’il établit entre les termes « juif » et « israélite », rappelant une anecdote familiale illustrant cette distinction.

Il critique également l’évolution du grand rabbinat, comparant la période du grand rabbin Kaplan à celle des responsables actuels. Il a affirmé que le grand rabbin Haïm Korsia l’avait déclaré « non-juif », ce qu’il conteste, ajoutant : « Quand on est courtisan, on l’est pour la vie. »

Abordant les organisations juives « de gauche », Éric Zemmour affirme qu’elles auraient formé, selon lui, des alliances politiques avec le Parti socialiste et SOS Racisme, ce qui aurait conduit à « interdire » ou à « disqualifier » le débat sur l’immigration. Il soutient que ces positions auraient contribué à l’installation en France d’une immigration « arabo-musulmane » qu’il juge porteuse d’un « anti-judaïsme d’origine musulmane ».

Il relie enfin ces évolutions à la hausse des actes antisémites et au départ de certains Juifs vers Israël pour des raisons de sécurité, estimant que ces institutions portent « une part de responsabilité » dans la situation actuelle.