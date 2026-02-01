"Est-ce que vous avez le goût du suicide ?" : la question que David Pujadas poserait à Netanyahou

Lors d’un échange fondé sur un principe récurrent de l’émission Quelle Époque, diffusée samedi soir sur France 2, imaginer la question unique que les intervenants poseraient à de grandes figures politiques ou internationales, plusieurs dirigeants mondiaux sont évoqués. Donald Trump, Elon Musk, Xi Jinping ou Vladimir Poutine font ainsi l’objet de questions tantôt politiques, tantôt personnelles, parfois ironiques. Mais c’est l’intervention de David Pujadas concernant Benjamin Netanyahou qui a cristallisé l’attention.

À propos du chef du gouvernement israélien, le journaliste lance la question qu'il lui poserait : "Est-ce que vous avez le goût du suicide ?" Une formulation choc, immédiatement suivie d’une explication politique. David Pujadas justifie sa question par le refus répété de Benjamin Netanyahou d’envisager la création d’un État palestinien, une position qu’il estime lourde de conséquences pour l’avenir d’Israël. Selon lui, réaffirmer sans cesse qu’il "n’y aura pas d’État palestinien" revient à compromettre durablement la sécurité, la stabilité et l’avenir du pays.

Le journaliste poursuit en expliquant que cette ligne politique engage Israël pour "des années, des années, des années", affectant non seulement sa sécurité mais aussi sa tranquillité et ses perspectives régionales. La journaliste Maryse Burgot évoque ensuite une autre question qu’elle poserait au dirigeant israélien: "Qu’est-ce que c’est un Palestinien pour vous ?", soulignant ainsi ce qu’elle perçoit comme un angle mort fondamental de la politique israélienne actuelle.

La séquence, marquée par un ton volontairement provocateur, s’inscrit dans une discussion plus large où les intervenants assument des questions directes, parfois abruptes, pour susciter le débat.