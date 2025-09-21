Etat palestinien : Macron conditionne l’ouverture d’une ambassade française à la libération des otages

Articles recommandés -

À la veille de l’annonce officielle de la reconnaissance d’un État de Palestine par la France, prévue lundi devant l’Assemblée générale de l’ONU, Emmanuel Macron a précisé les contours de cette décision dans une interview accordée à la chaîne américaine CBS.

Le président a affirmé que la libération des otages détenus par le Hamas constituait « une condition claire avant l’ouverture d’une ambassade » française en Palestine. Cette exigence sera intégrée dans la première série de conditions du futur processus de paix.

Macron a défendu son choix face aux critiques, notamment américaines, rejetant l’idée que cette reconnaissance favoriserait le Hamas. « Je ne réponds pas aux attentes du Hamas, obsédé par la destruction d’Israël », a-t-il insisté. « Je reconnais la légitimité de nombreux Palestiniens qui veulent un État et une nation. Nous ne devons pas les pousser vers le Hamas. »

Le chef de l’État français a par ailleurs vivement critiqué la politique militaire du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à Gaza. S’il a reconnu un certain succès dans l’élimination des dirigeants du Hamas, il estime que la guerre totale « ne fait que tuer la crédibilité d’Israël », le groupe terroriste parvenant à recruter autant de combattants qu’il en perd. Selon lui, le gouvernement israélien détruit la perspective d’une solution à deux États, notamment avec la relance des localités en Judée-Samarie. Il s’est enfin félicité d’avoir obtenu de l’Autorité palestinienne des engagements sur des réformes, dont l’éducation et la gouvernance.