Etat palestinien : Macron et Abbas annoncent la création d'un comité conjoint pour élaborer une constitution

A l'issue d'une rencontre de près de trois heures à l'Elysée mardi, Emmanuel Macron et Mahmoud Abbas ont annoncé la création d'une instance bilatérale destinée à élaborer le cadre constitutionnel du futur État palestinien, dont Paris a officialisé la reconnaissance en septembre.

Cette structure aura pour mission d'examiner l'ensemble des dimensions juridiques, constitutionnelles et institutionnelles nécessaires à l'édification étatique. Le président français a souligné que cette démarche vise à « parachever » les fondements d'un État palestinien viable, après avoir reçu une proposition concrète du dirigeant palestinien lors de leur rencontre.

Le chef de l'Autorité palestinienne s'est montré favorable à une activation « immédiate » de ce dispositif. Face à Emmanuel Macron, il a également confirmé sa détermination à entreprendre des transformations institutionnelles profondes, notamment l'organisation prochaine de scrutins. Ces élections devraient intervenir douze mois après l'entrée dans la deuxième étape du cessez-le-feu gazaoui, phase qui intègre le désarmement du Hamas.

Lors de son discours, Macron a réitéré l'opposition française à tout maintien au pouvoir du Hamas à Gaza. Il a qualifié un tel scénario d'« échec collectif », insistant sur la nécessité d'une démilitarisation effective et d'un démantèlement de l'organisation.

Plus tôt, Mahmoud Abbas avait dit partager cette position dans les colonnes du Figaro. Il a catégoriquement écarté toute participation gouvernementale du Hamas à Gaza. Le responsable palestinien a précisé que des unités sécuritaires, formées en Égypte et en Jordanie, sont opérationnelles pour intervenir dans le territoire, en collaboration avec un contingent international prévu dans le plan de paix américain.

Emmanuel Macron a réclamé le respect intégral de l'accord du cessez-le-feu et la restitution rapide des derniers corps des otages assassinés, alors que quatre dépouilles demeurent à Gaza.