Etudiante gazaouie : "Les propagandistes du Hamas n’ont rien à faire dans notre pays", tonne Bruno Retailleau

Articles recommandés -

Le ministre français de l’Intérieur, Bruno Retailleau, a vivement réagi aux publications antisémites de Nour Atalla, une étudiante gazaouie inscrite à Sciences Po Lille sous statut de réfugiée. Accusée d’avoir relayé des messages appelant à « tuer les Juifs partout » et glorifiant Hitler et les attaques du 7 octobre 2023, Atalla a suscité l’indignation. Retailleau a ordonné la fermeture de son compte « haineux » et demandé au préfet de saisir la justice, affirmant que « les propagandistes du Hamas n’ont rien à faire » en France.

https://x.com/i/web/status/1950529455220281656 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Arrivée en février 2025 grâce à une bourse humanitaire, Atalla, 22 ans, avait été saluée comme symbole de "solidarité" avec les civils de Gaza. Le député RN Matthias Renault a appelé à la révocation de son statut de réfugiée et à son expulsion, la qualifiant de « menace évidente pour la France ».

https://x.com/i/web/status/1950492456715186343 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Ce scandale ravive les tensions autour de l’antisémitisme en Europe, particulièrement dans le contexte du conflit israélo-palestinien. Les autorités françaises, sous l’impulsion de Retailleau, affichent une tolérance zéro face à de tels discours, tandis que le débat sur la gestion des réfugiés s’intensifie.