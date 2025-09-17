Etudiants juifs exclus d'un groupe Whatsapp : "C'est lamentable. On doit tous se mobiliser", déclare Bruno Retailleau

Articles recommandés -

Alors qu'il s'exprimait sur BFMTV, Bruno Retailleau a vivement condamné les derniers incidents antisémites rapportés à l'Université Panthéon-Sorbonne 1 à Paris. Après un "sondage" lancé sur un groupe Watsapp d'étudiants intitulé "Pour ou contre les Juifs ?", ce sont des étudiants avec un nom à consonance juive qui on été exclus d'un autre groupe Instagram Dans ces échanges, une étudiante a notamment écrit : « S’il y a d’autres sionistes ici, quittez le groupe », message assorti d’un drapeau palestinien. Alertée, la direction a indiqué avoir saisi le procureur de la République.

"C'est lamentable", a commenté le ministre de l'Intérieur, soulignant la multiplication des actes antisémites en France. "Il ne se passe pas une semaine sans qu'un acte antisémite ne soit rapporté à mon ministère. On doit tous se mobiliser", a-t-il insisté, dénonçant une idéologie de la haine déguisée en antisionisme.

"Ce sont toujours les mêmes personnes : ces ingénieurs du chaos qui, sous prétexte d'antisionisme, attisent les braises de l'antisémitisme. C'est inacceptable", a insisté le ministre.

Décrivant un climat délétère de haine et de division en France, Bruno Retailleau a de nouveau dénoncé l'appel d'Olivier Faure, premier secrétaire du parti socialiste, à faire flotter le drapeau palestinien au fronton des mairies. "Je dis stop, arrêtez olivier Faure ! La mairie, c'est une maison commune. Notre société est fracturée, il ne faut pas en rajouter en important le conflit au Proche-Orient. Le seul drapeau que je veux voir sur les mairies est le drapeau français, qui doit nous rassembler", a-t-il martelé.