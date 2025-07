Expulsion d'enfants juifs d'un avion : "J'espère que Vueling fera faillite", déclare l'ambassadeur d'Israël en France

Articles recommandés -

L’affaire suscite une vive polémique et commence à prendre une tournure diplomatique. Ce lundi, l’ambassadeur d’Israël en France, Joshua Zarka, n’a pas mâché ses mots sur TF1 : "J’espère que [Vueling] fera faillite le plus rapidement possible", a-t-il déclaré, dénonçant un incident qu’il qualifie de symptôme d'une "vague d’antisémitisme dans le monde, un tsunami". "C'est quelque chose de terrible ce qui se passe en Europe". "J’espère que la France va demander, comme il faut, des comptes au gouvernement espagnol", a--il ajouté.

Mercredi dernier, une cinquantaine d’adolescents français de confession juive, encadrés par des animateurs de la colonie de vacances Club Kineret, ont été débarqués d’un vol Vueling entre Valence (Espagne) et Paris-Orly. La compagnie aérienne espagnole, appuyée par la Guardia Civil, évoque une "attitude fortement conflictuelle" du groupe, notamment lors des consignes de sécurité. Un comportement qui, selon elle, aurait mis en péril la sécurité du vol.

https://x.com/i/web/status/1949711101379199148 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Mais cette version est catégoriquement rejetée par les organisateurs de la colonie. Selon Club Kineret, aucun acte violent n’a été commis. L’organisme avance que les enfants ont été ciblés en raison de leur visibilité religieuse : port de kippa, étoile de David, etc. Un témoin indépendant, présent à bord, a confirmé n’avoir observé aucun comportement problématique justifiant une expulsion collective.

Autre point de tension : l’arrestation musclée d’une animatrice de 21 ans, accusée par les autorités espagnoles d’avoir agressé un agent. Une vidéo relayée sur les réseaux sociaux semble montrer une interpellation brutale. La jeune femme est désormais visée par une enquête pour atteinte à la sécurité aérienne.

Côté français, le Quai d'Orsay a demandé des explications à la compagnie aérienne afin de "déterminer si ces compatriotes avaient fait l’objet de discriminations liées à leur confession". De son côté, Club Kineret a annoncé porter plainte contre Vueling, estimant que les faits sont graves et soutenus par de nombreux témoignages.