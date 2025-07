Expulsion d’enfants juifs : "Les déclarations de Vueling sont mensongères, fantaisistes et sans preuve" (avocate)

Articles recommandés -

L'avocate Julie Jacob, représentant la colonie de vacances juive française Kineret, a dénoncé jeudi soir sur i24NEWS l’expulsion « disproportionnée » de 47 enfants mineurs et quatre moniteurs d’un vol Vueling Valence-Paris. « Les enfants, âgés de moins de 15 ans, sont traumatisés et pris en charge psychologiquement », a-t-elle déclaré. Une vidéo virale montre la directrice, forte de sept ans d’expérience, menottée et plaquée au sol par la garde civile après avoir protesté contre la saisie des téléphones des enfants, portant des kippas et étoiles de David.

Julie Jacob conteste le communiqué de Vueling, qui invoque un « comportement conflictuel » des enfants : « Aucun acte menaçant la sécurité n’a été constaté. Les déclarations de Vueling sont mensongères, fantaisistes et sans preuve. » Une plainte pour complicité de violences physiques et psychologiques, aggravées par le fait qu’elles visent des mineurs dans un lieu de transport, est en préparation. L’association et les parents exigent des explications des autorités françaises et espagnoles sur ce possible « mobile antisémite ».

« Vueling doit faire toute la lumière sur cette expulsion excessive », insiste Julie Jacob, pointant l’abandon des enfants sans aide pour manger ou organiser leur retour.