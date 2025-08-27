Face à la montée de l’antisémitisme, le maire de Lyon annonce un hommage à Ilan Halimi

Le maire de Lyon, Grégory Doucet (EELV), a annoncé ce mercredi la plantation d’un arbre en hommage à Ilan Halimi, jeune homme torturé et assassiné en 2006 parce que juif. Le nouvel arbre sera installé en novembre dans le square Jussieu, sur les berges du Rhône, à proximité de l’arbre de la République inauguré cet été en mémoire de Samuel Paty et Dominique Bernard.

Cette décision intervient quinze jours après la destruction, à Épinay-sur-Seine, de l’olivier dédié à Ilan Halimi. Pour l’édile lyonnais, cet acte s’inscrit dans une série d’attaques visant la mémoire juive : la plaque en hommage aux Justes parmi les Nations arrachée à Villeurbanne le 17 août, la stèle dédiée aux enfants d’Izieu vandalisée à Paris le 21 août, ou encore l’agression, vendredi dernier, d’un adolescent de 14 ans à la sortie d’une synagogue lyonnaise. "L’antisémitisme tue, blesse, profane", a déclaré Grégory Doucet, qui a condamné "avec la plus grande fermeté" ces actes et appelé à identifier rapidement leurs auteurs.

Le maire a rappelé que les actes antisémites connaissent une forte recrudescence. Selon le ministère de l’Intérieur, 646 incidents ont été recensés au premier semestre 2025, un chiffre en légère baisse par rapport à 2024 mais encore très élevé après l’explosion des violences consécutives au 7 octobre 2023. Dans les écoles publiques, les signalements ont été multipliés par quatre en un an.

Pour Grégory Doucet, ces événements traduisent "une même volonté : effacer de l’espace public la mémoire des crimes antisémites du passé et la présence des Juifs dans la société". L’élu appelle à refuser les amalgames et les discours de haine, qu’ils visent les Juifs, les musulmans ou toute autre communauté.

Au-delà de la répression, la Ville de Lyon souhaite renforcer la prévention par l’éducation, notamment via le Centre d’histoire de la Résistance et de la Déportation. Le maire a aussi rappelé l’inauguration du mémorial de la Shoah place Carnot l’an dernier et l’installation prochaine, place Bellecour, d’une plaque en hommage aux victimes juives de la Seconde Guerre mondiale.

