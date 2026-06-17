Fête de la musique : la préfecture de police interdit le concert de LFI, les Insoumis saisissent la justice

Le concert que La France insoumise prévoyait d'organiser dimanche place de la République à Paris dans le cadre de la Fête de la musique a été interdit par la préfecture de police. La décision, annoncée mercredi soir, a immédiatement provoqué la colère du mouvement de Jean-Luc Mélenchon, qui a annoncé un recours devant le tribunal administratif.

Dans son arrêté, le préfet de police Patrice Faure justifie cette interdiction par des risques de troubles à l'ordre public liés à la participation de plusieurs personnalités et organisations invitées à l'événement, notamment le Comité Adama, sa fondatrice Assa Traoré et le rappeur Médine. Les autorités estiment que certaines prises de position associées à ces intervenants sont susceptibles d'alimenter des tensions envers les forces de l'ordre et les institutions.

La préfecture souligne également que l'événement devait se tenir dans un contexte politique particulièrement tendu, à quelques mois de l'élection présidentielle. Selon elle, la polarisation du débat public augmente le risque d'affrontements et de débordements autour du rassemblement.

Du côté de La France insoumise, la décision est dénoncée comme une atteinte à la liberté d'expression et au débat démocratique. Le coordinateur national du mouvement, Manuel Bompard, a annoncé une action en justice afin d'obtenir l'annulation de l'arrêté préfectoral. Il accuse les autorités d'utiliser les questions de maintien de l'ordre à des fins politiques et appelle le gouvernement à garantir des conditions équitables pour la campagne présidentielle.

Jean-Luc Mélenchon a également vivement réagi, qualifiant cette interdiction de "scandale démocratique" et affirmant qu'elle aurait été prise sous la pression de responsables politiques et communautaires hostiles à son mouvement. Le leader insoumis estime que cette décision constitue une tentative de restreindre l'expression politique de son camp à l'approche de l'échéance présidentielle.

Le tribunal administratif devra désormais se prononcer sur le recours déposé par La France insoumise, alors que la polémique continue d'alimenter le débat sur l'équilibre entre sécurité publique et libertés politiques.