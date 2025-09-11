Fêtes juives : Bruno Retailleau renforce la sécurité face à une "menace terroriste très élevée"

Articles recommandés -

À l’approche des fêtes juives de Tichri, Bruno Retailleau a annoncé ce jeudi avoir rencontré les représentants de la communauté juive en compagnie du préfet de police et des forces de l’ordre.

Cette réunion avait pour objectif de faire le point sur les dispositifs de sécurité mis en place pour assurer le bon déroulement des célébrations et festivités à venir. Le ministre a rappelé que le niveau de la menace terroriste reste « très élevé » et a souligné l’importance d’une vigilance accrue durant cette période sensible.

https://x.com/i/web/status/1966155579992281566 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Selon Bruno Retailleau, les échanges ont porté sur les mesures concrètes destinées à protéger les lieux de culte, les rassemblements et les événements culturels liés aux fêtes de Tichri. Les autorités entendent ainsi rassurer la communauté juive et prévenir tout risque d’incident.

Il a réaffirmé l’engagement total de l’État à garantir la sécurité de tous les citoyens, en particulier dans un contexte marqué par des tensions et une menace terroriste persistante.