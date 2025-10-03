Flottille pour Gaza : des avocats dénoncent l’inaction de Paris et annoncent une plainte

Les avocats de 35 Français ayant embarqué à bord de la Flottille mondiale Sumud à destination de Gaza, interceptée cette semaine par la marine israélienne, ont annoncé vendredi 3 octobre leur intention de porter plainte pour « détention arbitraire » et « détournement de navire ».

« Nous sommes sans aucune nouvelle de nos clients », a déclaré Maître Anouck Michelin lors d’une conférence de presse aux côtés de Me Raphaël Kempf, Maître Romain Ruiz et Maître Chirinne Ardakani. Selon eux, ces ressortissants avaient un objectif « licite, légal et pacifique » : acheminer vivres et médicaments à la population gazaouie. « Israël n’a aucun titre pour les priver de liberté », a insisté Me Kempf.

Les avocats reprochent aux autorités consulaires françaises leur silence et demandent à Paris de rejoindre la procédure initiée par l’Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice (CIJ) concernant la situation à Gaza. Pour eux, en ne portant pas secours à ses ressortissants, la France « manque à ses obligations internationales » et « se rend complice » de violations des droits humains. Jeudi, Emmanuel Macron avait appelé Israël à « respecter le droit international » et à garantir la protection des Français. La flottille, composée d’une quarantaine de navires partis d’Espagne en septembre, rassemblait plus de 400 militants. Selon un responsable israélien, l’opération d’interception a duré douze heures et conduit à l’arrestation de tous les participants.