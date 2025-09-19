France : 31 % des 18 à 24 ans considèrent légitime de s'en prendre aux Juifs au nom de la guerre à Gaza

Articles recommandés -

Un sondage Ifop commandé par le Crif (Conseil représentatif des institutions juives de France) révèle de terribles chiffres sur l'antisémitisme en France. Selon cette étude, 31% des jeunes Français âgés de 18 à 24 ans estiment qu'il est "légitime de s'en prendre aux Français juifs, au nom du conflit en cours à Gaza".

Cette proportion descend à 19% pour l'ensemble de la population française interrogée, mais reste néanmoins très alarmante .

Malgré ces résultats, 68% des Français interrogés reconnaissent que les actes antisémites constituent "une menace sérieuse" non seulement pour les Français de confession juive, mais également "pour la société dans son ensemble".

L'étude s'est également penchée sur la question de la reconnaissance d'un État palestinien, alors qu'Emmanuel Macron s'apprête à franchir ce cap lundi, lors de l'Assemblée générale des Nations unies.

Les résultats montrent une France partagée : 71% des sondés estiment que cette reconnaissance ne doit pas être immédiate et doit attendre la libération des otages détenus à Gaza par le Hamas.

Plus précisément, 38% souhaitent conditionner cette reconnaissance à la libération des otages, tandis que 33% s'opposent à toute reconnaissance de l'État palestinien à court terme. Seuls 29% des Français se déclarent favorables à une reconnaissance immédiate.

Cette proportion grimpe spectaculairement chez les sympathisants de La France insoumise, avec 78% d'opinions favorables à une reconnaissance immédiate d'un État palestinien.