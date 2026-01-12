France : À Saint-Genis-Laval, l’olivier planté en mémoire d’Ilan Halimi scié

Un acte de vandalisme à forte portée symbolique a été découvert à Saint-Genis-Laval. La municipalité a annoncé lundi que l’olivier planté en hommage à Ilan Halimi avait été scié dans la nuit de samedi à dimanche, dans le parc de la Villa Chapuis.

L’arbre avait été planté le 3 septembre dernier en mémoire d’Ilan Halimi, enlevé, torturé puis assassiné en 2006 parce qu’il était juif. Il incarnait un symbole de souvenir, de lutte contre l’antisémitisme, mais aussi de paix et de fraternité. La maire de la commune, Marylène Millet, a condamné « avec la plus grande fermeté » un acte qualifié d’« indigne », visant non seulement un arbre mais la mémoire d’une victime et les valeurs qu’elle représente.

https://x.com/i/web/status/2010752695775478158 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

La Ville a indiqué avoir déposé plainte dès lundi matin. Si l’olivier a été « gravement mutilé », les services municipaux précisent qu’il n’est pas menacé à ce stade. Des mesures de protection et de soins ont été immédiatement engagées afin de favoriser sa reprise.

En réponse à cette dégradation, la municipalité a annoncé qu’un nouvel olivier serait planté. « La haine ne fera jamais taire la mémoire », souligne la Ville, affirmant que la violence ne fera jamais reculer les valeurs de fraternité, de dignité humaine et de résistance portées par la République. Saint-Genis-Laval, marquée par l’histoire de la Résistance, réaffirme sa volonté de « faire vivre la mémoire » et de rester « collectivement debout face à toutes les formes de haine ».

L’acte a suscité de nombreuses réactions au niveau national. Le préfet de police de Paris, Laurent Nuñez, a dénoncé une atteinte antisémite et assuré que « l’indignation est collective » et que la détermination à lutter contre les actes antisémites et antireligieux reste « sans faille ». Les autorités affirment que tout sera mis en œuvre pour identifier et retrouver les responsables.