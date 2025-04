France/Antisémitisme : "La police n'y peut rien face au contexte politique" (préfet de police de Paris)

Dans une intervention sur CNEWS, Laurent Nuñez, préfet de police de Paris, a établi une distinction claire entre les réponses policières et judiciaires à l'antisémitisme d'une part, et les facteurs politiques qui, selon lui, alimentent ce phénomène d'autre part.

"Vous êtes en train d'interroger le préfet de police, qui est en train de vous expliquer qu'on fait le maximum, qu'on interpelle des gens, que la justice répond fermement", a d'abord rappelé Nuñez, soulignant l'engagement des forces de l'ordre dans la lutte contre les actes antisémites.

Mais le haut fonctionnaire a ensuite pointé les limites de l'action policière face à ce qu'il considère comme un problème plus profond : "Après, vous avez un contexte qui crée l'antisémitisme. Et la police n'y peut rien."

Dans des propos susceptibles de faire débat, le préfet a directement mis en cause certaines formations politiques : "Il y a effectivement un contexte, des débats, des partis politiques qui épousent la cause pro-palestinienne et qui répandent un discours qui est un discours israélien, anti-sioniste, qui bascule parfois dans l'antisémitisme."

Refusant d'entrer dans le champ politique, Nuñez a conclu : "Ne demandez pas au préfet de police de régler ce problème. Moi, je ne fais pas de politique."

Cette prise de position intervient dans un contexte de hausse des actes antisémites en France, particulièrement depuis le déclenchement du conflit à Gaza après les massacres du Hamas le 7 octobre 2023.