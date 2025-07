Aymeric Caron : "Israël fait aux Palestiniens de Gaza ce que l’Allemagne nazie a fait aux juifs"

Articles recommandés -

Un échange virulent sur X (anciennement Twitter) oppose depuis plusieurs jours le député LFI Aymeric Caron, à l’avocat Patrick Klugman, soutenu par le collectif Nous Vivrons, autour d’un sujet aussi sensible que brûlant : l’usage du terme "génocide" pour qualifier la guerre menée par Israël contre le Hamas dans la bande de Gaza.

Caron provoque l’indignation avec des propos incendiaires

Tout a commencé par un tweet d’Aymeric Caron dans lequel il accuse Israël de commettre un "génocide" à Gaza et va jusqu’à écrire : "Israël fait aux Palestiniens de Gaza ce que l’Allemagne nazie a fait aux juifs".

Des propos violemment dénoncés par de nombreuses personnalités, qui y voient une comparaison historiquement fausse, moralement obscène, et politiquement dangereuse. En réaction à une campagne menée contre lui, Caron a enfoncé le clou : "Que la honte soit sur vous Patrick Klugman d’oser instrumentaliser l’assassinat de 6 millions de juifs pendant la 2nde guerre mondiale pour permettre le génocide des Palestiniens à Gaza en soutenant la politique fasciste d’Israël. Les familles des victimes doivent vous haïr."

La réponse cinglante de Patrick Klugman

Avocat, ancien adjoint à la mairie de Paris et président du comité français pour Yad Vashem, Patrick Klugman n’a pas tardé à répondre dans des termes très clairs : "Je ne sais pas si vous connaissez l’histoire de ma famille ; de mes engagements pour la mémoire de la Shoah avec Yad Vashem ; de mon combat contre le racisme et l’antisémitisme avec SOS Racisme et pour la paix entre Israéliens et Palestiniens. Peu importe finalement. Vous avez osé écrire que les familles de victimes de la Shoah devaient avoir honte de moi ? Vous n’êtes pas une crapule comme je l’avais écrit une autre fois. Vous êtes une ordure."

Patrick Klugman, qui milite depuis de nombreuses années pour la mémoire des victimes du nazisme et pour le dialogue israélo-palestinien, dénonce ce qu’il qualifie d’instrumentalisation à rebours de la Shoah : "On retourne le génocide contre Israël", a-t-il affirmé sur i24NEWS. Il soutient à ce titre la proposition de loi portée par la députée Caroline Yadan visant à réprimer l’usage abusif du mot "génocide" comme forme de négationnisme inversé.

Un soutien fort du collectif Nous Vivrons

Dans un message adressé directement à Caron, le collectif Nous Vivrons, engagé pour la vérité historique et la lutte contre l’antisémitisme, rappelle que Patrick Klugman n’est pas un "type" quelconque, comme le qualifie le député LFI, mais bien le président du comité français de Yad Vashem, le mémorial israélien dédié aux 6 millions de Juifs assassinés par les nazis : "Oui, cette passion obsessionnelle d’utiliser le mot 'génocide' et 'nazis' pour parler des juifs interroge sur votre objectif premier : défendre les Palestiniens ou nazifier des Juifs ?"

Un débat symptomatique d’une dérive inquiétante

Cette polémique révèle une tendance préoccupante dans certains discours militants : l’effacement de la singularité de la Shoah, voire sa réappropriation contre ceux qui en sont les descendants ou les gardiens de mémoire. Assimiler les actions d’un État démocratique en guerre contre une organisation terroriste à un régime totalitaire exterminateur banalise les crimes nazis, insulte les survivants de la Shoah, et alimente un climat de haine dangereux.

Ce débat met également en lumière la nécessité de mieux encadrer l’usage de concepts historiquement définis, comme celui de génocide, pour éviter leur instrumentalisation politique et leur détournement à des fins idéologiques.

